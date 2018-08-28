Ümraniye 14. Geleneksel Resim, Hikaye ve Şiir Ödül Töreni

İSTANBUL (AA) - Ümraniye Belediyesi'nin düzenlediği resim, hikaye ve şiir yarışmasında dereceye girenlere törenle ödülleri verildi.
Belediyenin bahçesinde gerçekleştirilen 14. Geleneksel Resim, Hikaye ve Şiir Ödül Töreni, sanatçı Esat Kabaklı'nın kahramanlık ezgilerini seslendirmesiyle başladı.
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, programdaki konuşmasında, belediye olarak ülke çapında en prestijli yarışmalardan birini düzenlediklerini söyledi.
Yüzlerce kişinin katıldığı yarışmada dereceye giren eserleri kitapta topladıklarını belirten Can, şöyle konuştu:
"Resimleri de katalog haline getiriyoruz. Dereceye girenlere ve mansiyon almaya hak kazananlara ödüllerini takdim ediyoruz. Çok şükür 50'nin üzerinde hikaye ve şiir kitabımız var. Hikayede ve şiirde jüri üyelerimiz alanlarında uzman kişiler. Tüm katılımcıların gönderdiği eserleri titizlikle değerlendiriyoruz. Bu çalışmalarımız ile yarışmalarımız daha da önem kazanıyor. Bu sene şiirdeki konumuz 'Dünyadaki Merhamet Timsali Türkiye.' Resimde ise 'Malazgirt 1071'den 2071'e konusunu işledik.''
Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Hasan Can, şiir kategorisinde birinci olan "Arakanlı Çocuk" eserini okuyarak, "Bütün mazlumların sesi olan bir Türkiyeyiz. İnşallah Rabb'imizin inayetiyle bir gün tüm bu zulüm son bulur.'' diye konuştu.
Törende daha sonra dereceye giren eserlerin sahiplerine ödülleri, AK Parti Milletvekili İffet Polat, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ve protokol üyeleri tarafından verildi.
Programa, Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu ile çok sayıda davetli katıldı.
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