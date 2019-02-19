Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, esnafı ziyaret etti

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, seçim çalışmalarını esnaf ziyaretleri ile sürdürdü.
Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, bugün Atakent ve Yamanevler Mahallesi’nde esnafı ziyaret etti. Her iki mahallede de cadde ve sokakları dolaşan Yıldırım, iş yerlerine girerek vatandaşlarla selamlaştı ve bir süre sohbet etti. Ziyaretleri sırasında bir börekçiye giren Yıldırım, tezgaha geçerek börek kesti. Her gittiği iş yerinde ilgi ile karşılaşan Yıldırım, ziyaretlerini gün boyunca sürdürdü.
İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...
İstanbul'da yolcu dolu minibüse ateş açıldı! Çatışma çıktı
Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında soruşturma
İki savaş uçağı havada çarpıştı! İşte o anlar
Trump'ın başı bu kez belada!
Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın
İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur: Başka güç odaklarının emrine girdi
Sosyal medyada gündem yaratmıştı! YÖK'ten açıklama geldi