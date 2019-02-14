HABER

Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, vatandaşları dinledi

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.02.2019 10:18 | Son Güncelleme

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, halk meclisi toplantıları çerçevesinde üç mahalleden katılan vatandaşları dinledi.

Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, vatandaşları dinledi

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, halk meclisi toplantıları çerçevesinde üç mahalleden katılan vatandaşları dinledi. Yıldırım, “Ümraniye için gece gündüz çalışacağız. Gerekirse evin yolunu unutacağız” dedi.
AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, halk meclisi programları çerçevesinde, Tatlısu, Şerifali ve Mehmet Akif Mahallesi’nin sakinlerini dinledi. Vatandaşların sorularını yanıtlayan ve onların taleplerini alan Yıldırım, “Ümraniye için gece gündüz çalışacağız. Gerekirse evin yolunu unutacağız” dedi.
Özellikle gençlerden gelen istekler üzerine Yıldırım, “Gençler hakikaten her şeye layık. Bizim onların kötü yola düşmemesi için, kötü alışkanlıklar yapmaması için kesinlikle millet kütüphaneleri olsun, bizim bilgi evlerimiz olsun, kültür evlerimiz olsun, konser salonlarımız olsun, bir de Ümraniye’de anıt bir yapıya ihtiyaç var. Konser salonumuz yok. Orada tiyatro yok. Çok amaçlı bir salonumuz yok. İnşallah gelince onu da hep beraber projelendirip o ihtiyacı da karşılayacağız” şeklinde konuştu.
Akşam saatlerinde başlayan halk meclisi toplantısı gecenin ilerleyen saatlerinde sona erdi.

Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, vatandaşları dinledi

Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, vatandaşları dinledi

Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, vatandaşları dinledi

PARTNERSıla'ya Hazer Amani sorulunca bakın ne tepki verdi?Sıla'ya Hazer Amani sorulunca bakın ne tepki verdi?
İsmail Erdem Kayışdağı’nda coşkuyla karşılandıİsmail Erdem Kayışdağı’nda coşkuyla karşılandı
Yıldırım: 'Troya Hazineleri-Asırlık Hasret' belgesel filmi gösterimine katıldıYıldırım: 'Troya Hazineleri-Asırlık Hasret' belgesel filmi gösterimine katıldı

En Çok Okunan Haberler

Demirören'den tarihi karar! Bir dönem sona eriyor

Demirören'den tarihi karar! Bir dönem sona eriyor

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Tunç Soyer'den flaş HDP açıklama

Tunç Soyer'den flaş HDP açıklama

ABD hediye etti! Değeri tam 16 milyon dolar

ABD hediye etti! Değeri tam 16 milyon dolar

Anlaşma sağlandı! Google, YouTube, Facebook ve Twitter artık...

Anlaşma sağlandı! Google, YouTube, Facebook ve Twitter artık...

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Yeniden kuruldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Yeniden kuruldu!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Diğer Haberler
Polisin kolunu ısıran HDP'li vekil Saliha Aydeniz hakkında soruşturma!

Polisin kolunu ısıran vekil hakkında flaş karar!

Devlet Bahçeli'den HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'ye sert yanıt

Bahçeli'den HDP'li isme sert tepki!

Erdoğan: Venezuela altını Çorum'da işlenecek

Erdoğan'dan flaş 'altın ticareti' açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Fiyatlar yarıya indi, daha da inecek

Erdoğan duyurdu: Fiyatlar yarıya indi, daha da inecek

İYİ Parti Karacabey İlçe Başkanı Erkan Önen ve Yönetim Kurulu Üyeleri istifa etti

İYİ Parti'de deprem! Topluca istifa ettiler

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.