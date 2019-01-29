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Ümraniye Belediye Başkan adayı Yıldırım, Güneydoğu İllerinin Dernek Başkanları ile bir araya geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 06:02 | Son Güncelleme

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, Doğu ve Güneydoğu’da yer alan illerin dernek başkanları ile bir araya geldi.

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, Doğu ve Güneydoğu’da yer alan illerin dernek başkanları ile bir araya geldi. Toplantıya katılan AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz ise Türkiye’nin geçmişini şiirlerle anlatarak, dernek başkanlarından destek istedi.
Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, Doğu ve Güneydoğu’da yer alan 12 ilin dernek başkanı ile bir araya geldi. Toplantıya AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Mahmut Eminmollaoğlu ile çok sayıda davetli katıldı.
Toplantıda bir konuşma yapan AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, Türkiye’nin yıllar önceki durumunu şiirlerle anlattı. Siyasi konuşmalarında sık sık şiirleri kullanan Boyraz, yıllar önce Almanya’ya iş için giden Türklere yapılan muameleleri, yine onlar için yazılan bir şiiri okuyarak hatırlattı. Ümraniye’deki hizmetlerinden dolayı Belediye Başkanı Hasan Can’a teşekkür eden Boyraz, “Bundan sonra da değerli başkanımız İsmet bey de çok çok daha iyi hizmetler yapacak. Daha da ileriye götürecek. Buna inancım tam. Çünkü kendisi uzun yıllar bir belediyecilik alanında mastır yaptı diyelim, doktora yaptı diyelim. KİPTAŞ’ta evsiz, barksız on binlerce insanı ev sahibi yaptı” dedi.
Türkiye’nin AK Parti iktidarından önce yaşadığı sıkıntılara değinen Boyraz, “Bunları dedelerimiz yaşadı. Niçin yaşadı. İşte yokluk ve yoksulluk insanlara neler yaşattırıyor. Bugün geldiğimiz noktaya bakarsanız artık Sirkeci’den oraya doğru uzanan bir tren yolculuğu yok. Tam tersine Hannover’den, Hamburg’tan, Strasburg’tan bu topraklara son 15 yılda büyüme ve gelişme ile birlikte bir geri dönüş var” ifadelerini kullandı.
Sivil toplum örgütlerinin önemine de değinen Boyraz, “Son olarak şunu söylüyorum. Sizler sivil toplum örgütlerinin başındasınız. Sivil toplum örgütleri son yıllarda bilişim ve teknolojinin gelişmesi ile küresel kültür emperyalizmi ile karşı karşıyayız. İşte bu noktada bu sivil toplum örgütleri bir direniş noktası, bir hat oluşturuyor. Yani siz geleneğinizi göreneğinizi, yaşatmak adına buralarda toplanıyorsunuz ve yaşatıyorsunuz. Renklerimiz farklı olabilir, kimliklerimiz farklı olabilir. Farklı yerlerde doğmuş olabiliriz ama hepimiz insanız. Hepimizin ortak paydası da insan. Bu duygu ve düşüncelerle inşallah sizler gereğini yapacaksınız. Sizin vicdanınız, irfanınız kuyumcu terazisi gibidir, hizmetten yana düşmüştür bugüne kadar. Yine inşallah 31 Mart’ta da gereğini yapacaksınız, bu coğrafyada oynanmak istenen oyunları da sizin oylarınızla da yok diyeceğinizi düşünüyorum” şeklinde konuştu.
Toplantıda konuşan Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım ise Ümraniye’de belediyecilik hizmetlerinde bir sıkıntının olmadığını hatırlatarak, “Ben Ümraniye’de çok büyük bir sıkıntının olduğu görmüyorum. Çünkü Ümraniye hakikaten 35 mahallesi ile birlikte, teşkilatları ile çok iri ve diri bir teşkilat. Güneydoğusu ile, Karadeniz’i ile, orta Anadolu’su ile, güneyi ile, batısı ile 81 bir ilden bir mozaik var. Bu mozaik, muhafazakar, milliyetçi ve bayrağına bağlı, devletine bağlı, milletine bağlı insanlarla bezenmiş Anadolu kokuyor. Buram buram Anadolu kokuyor. Bu sebeple bu 31 Mart seçimlerinde ben oylarımızın Ümraniye’de artarak gideceğini, bu 14 seçimdir verilen desteğin sayın Cumhurbaşkanımızın şahsında, yine AK Parti’ye Ümraniye’de ciddi bir destek olacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

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