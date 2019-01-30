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Ümraniye Belediye Başkan adayı Yıldırım, Karslıların Kaz Gecesi’ne katıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 01:36 | Son Güncelleme

Karslıların 5.

Karslıların 5. Geleneksel Kaz Gecesi’ne katılan AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, ‘Şah Kaldırma’ geleneğine uyarak bağışta bulundu. Yıldırım, “Birlik ve beraberlik içerisinde sizlerle birlikte Ümraniye’mizi yönetmeye talibiz” dedi.
Ümraniye’deki çalışmalarını sürdüren AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, bugün de Kars Darboğaz Köyü Derneği’nin 5. Geleneksel Kaz Gecesi’ne katıldı. Binlerce vatandaşın katıldığı gecede, Karslıların geleneği olan ‘Şah Kaldırma’ geleneği büyük ilgi gördü. Şah Kaldırma eşliğinde yöresel oyun oynayan vatandaşlar, geceye renk kattı. ‘Şah Kaldırma’ geleneği gereğince bir gencin başında bulunan Şah, Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım’ın önüne bırakıldı. Bunun üzerine başkan adayı Yıldırım, geleneğe uyarak dernek için bağışta bulundu.
Programda konuşan AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı Yıldırım, “Ümraniye’de doğdum, büyüdüm. Allah da nasip etti, Cumhur ittifakımızın da Ümraniye’deki adayı oldum. Hep beraber birlik ve beraberlik içerisinde kalkınan İstanbul’umuzu, kalkınan Ümraniye’mizi, 60 haneden 320 bin haneye çıkan güzel Ümraniye’mizi, 700 bin nüfuslu Ümraniye’mizi hep birlikte bu güzel derneklerle, bu güzel STK ile hep birlikte yönetmeye talibiz. İnşallah Allah nasip eder seçilirsek, çok güzel işler yapacağımızı şimdiden ben görüyorum” şeklinde konuştu.

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