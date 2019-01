Ümraniye Belediye Başkan adayı Yıldırım, muhalefete yüklendi

Ümraniye’deki sitelerin yöneticileri ile bir araya gelen AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, muhalefete yüklendi. Yıldırım, “ Niye versin bu halk sana reyi. On dört seçimdir sen bu halkın karşısına çıkıyorsun, bir proje dahi üretemiyorsun. On beşinci seçim 31 Mart’ta da vermeyecek” dedi.

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, Ümraniye’de bulunan sitelerin yöneticileri ile bir araya geldi. Programa Yıldırım’ın yanı sıra Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Mahmut Eminmollaoğlu ve çok sayıda site yönetici katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, İstanbul’un ve Ümraniye’nin CHP’li belediyelerde ve yönetimlerde yaşadığı sıkıntıları anlattı. İstanbul’un geleceğinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belediye başkanlığı ile birlikte değiştiğini hatırlattı ve bir anısını anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile uğraşılmasının nedenlerinden birinin kıskançlık olduğunu ifade eden Yıldırım, “Bu lider bizim. Biz doğuda batıda, güneyinde kuzeyinde, 81 vilayetinde kardeşiz. Niye kıskanalım, dua edelim. Böyle bir lider çıkmış. Allah yüz senede bir lider gönderiyor bu Türkiye’ye. İşte kurucumuz Gazi Mustafa Kemal’i göndermiş, daha önce Abdulhamid’i göndermiş, şimdi de liderimiz Tayyip Erdoğan’ı göndermiş. Bundan gurur duyalım arkadaşlar” dedi.

Eskiden pasaportumuzun bile değerinin olmadığını şimdi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı atılımlarla Türkiye’nin dünyada değer gördüğünü ifade eden Yıldırım, “Yani kendi kıymetimizi bilelim. İnsan olduğumuzu fert olduğumuzu, halk olduğumuzu ben bu devirde anladığımızı düşünüyorum. Elli sekiz yaşındayım. Ben bunu politik bir maksatla da söylemiyorum. Yani Tayyip beyi çok sevdiğim için de söylemiyorum. Bir hakikatı ifade ediyorum. Hakikat böyle arkadaşlar. Eğer bunu ferdi olarak düşünürsek, empati yaparsak kendimizde, yani kendi liderimiz. Bir Amerikalı kendi liderini hakikaten eleştirse de başkasının yanında destekler. Bu lider bizim Cumhurbaşkanımız. Dünyadaki bütün liderler onunla görüşmek için sıraya giriyorlar. Kendini saydırıyor. Telefonlarına çıkılıyor. Eskiden Türkiye’nin itibarı böyle miydi. Onun için bizim birlik ve beraberlik içerisinde olup, dimdik ayakta durmamız lazım. Dik durmamız lazım. Ona göre birlik içerisinde olmamız lazım” şeklinde konuştu.

Konuşmasında muhalefete de yüklenen Yıldırım, “Şimdi bakıyorsunuz bizim muhalefetteki arkadaşlarımız, proje getireceklerine, yeni işler nasıl yapabiliriz, AK Partili belediyelerden, AK Parti hükumetinden daha iyi neler yapabileceklerini söyleyeceklerine, eften püften şeyler söylüyorlar. Bizim kusurlarımızı bulup, yahu bunları yapmayın diyeceklerine, hiç onları bile bulmuyorlar, kusurumuzun yanında proje bile üretemiyorlar, ondan sonra da halk bize rey vermiyor diyorlar. Niye versin bu halk sana reyi. On dört seçimdir sen bu halkın karşısına çıkıyorsun, bir proje dahi üretemiyorsun. On benşinci seçim 31 Mart’ta da vermeyecek. Bu halk yine sevdiği, kendine hizmet ettiği lideri bence takdir edecek” diye konuştu.

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren toplantıda Yıldırım, site yöneticileri ile sohbet ederek, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.