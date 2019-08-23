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Ümraniye Belediye Başkanı Yılmaz: Ümraniye de İstanbul da depreme hazır

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 11:31 | Son Güncelleme

ÜMRANİYE Belediyesi, 17 Ağustos depremi ile ilgili Belediye Meclisi’nde toplantı düzenledi.

İSTANBUL,(DHA)-ÜMRANİYE Belediyesi, 17 Ağustos depremi ile ilgili Belediye Meclisi’nde toplantı düzenledi. Belediye Başkanı İsmet Yılmaz toplantıda yaptığı konuşmada, “Ümraniye de İstanbul da depreme hazır” dedi. 17 Ağustos 1999 yılında, Gölcük’te yaşanan depremin 20. yılı sebebiyle Ümraniye Belediyesi, olası İstanbul depremine karşın alınacak önlemler adına seminer düzenledi. Belediye meclisinde ilçe protokolünün katıldığı seminerin ev sahipliğini Ümraniye Belediyesi, Belediye Başkanı İsmet Yılmaz’da ev sahipliğini üstlendi. Seminerde depremde yaşanacak olaylar hakkında hem ilçe halkını bilinçlendirmek hem de belediye adına yapılması ve alınması gereken önlemler konuşuldu. Seminerin ardından ise Başkan Yılmaz ve beraberindekiler, deprem simülatör tırında 6 şiddetinde bir deprem anı yaşadılar. “DEPREM ÖNCESİ ÖNEMLİ HAZIRLIKLAR YAPIYORUZ” Seminer ve simülatör deneyiminin ardından açıklamalarda bulunan Yılmaz, “Ümraniye’de İstanbul’da depreme hazır. Biliyorsunuz 20 yıl oldu büyük depremi yaşayalı. 20 sene önceki bilgi, beceri ve duyarlılık, geçmişe göre şimdi daha da fazla. Teknolojik gelişimler, halkın bilinçlenmesi, ve eğitim bu farkındalığı artırdı. Ümraniye Belediyesi ve devletimiz deprem öncesi önemli hazırlıklar yapıyor. Kandilli Rasathanemiz ile birlikte de çocuklarımıza ciddi deprem eğitimleri veriliyor” açıklamasını yaptı. “17 AĞUSTOS’TAN SONRA TAMAMEN FARKINDALIĞIMIZ DEĞİŞTİ” Deprem similatöründe deprem anını yaşayan vatandaşlardan Ümraniye Tantavi Mahallesi Muhtarı , “Bazı şeyleri çok çabuk unutuyoruz. Aslında hepsi bildiğimiz konular 17 Ağustos 1999’dan beridir. Çocukken zelzeleler yaşardık deprem bile değildi onlar. Ancak 17 Ağustos’tan sonra tamamen farkındalığımız değişti. Bu tip çalıştaylar ve konferanslar önemli” diye konuştu. Ümraniye Belediyesi önüne getirilen deprem simülatörü ilçede yaşayan vatandaşlara ve çocuklara deprem anında yapılması gerekenler hakkında eğitim veriyor. Ayrıca evlerde bulunan eşyaların nasıl sabitlenmesi ve hangi şekilde kullanılması şeklinde de deprem anında zarar görmeme adına farkındalık oluşturulmaya çalışılıyor.

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