HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ümraniye Belediyesi beklenen kar yağmayınca, çocuklara kar getirdi

Ümraniye Belediyesi beklenen kar yağmayınca, çocuklara kar getirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.02.2020 19:56 | Son Güncelleme

İstanbul’da bu sene beklenen kar yağışı gerçekleşmeyince Ümraniye Belediyesi, ‘Kar Festivali’ düzenledi. Genci, yaşlısı binlerce kişi, buzdan öğütülüp yağdırılan karla kartopu oynadı, kardan adam yaptı. Festivalin açılışına katılan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Kar Ümraniye'ye geldi, genç ve yaşlı herkesi 45 gün sürecek bu festivale davet ediyorum” dedi.

Ümraniye Belediyesi beklenen kar yağmayınca, çocuklara kar getirdi

İstanbul'da çocuklar kara hasret kalınca, Ümraniye'de buzdan öğütülen kar yağdırıldı. Ümraniyelileri karla buluşturmak amacıyla düzenlenen ‘Kar Festivali’ renkli görüntülere sahne oldu. 7'den 70'e çok sayıda kişi doyasıya eğlendi. Konserler de düzenlenen etkinlik alanında çocuklar için özel olarak oluşturulan kar havuzu, kar kaydırağı ve buz pateni alanı da büyük ilgi gördü. 7'den 70'e her yaştan çok sayıda vatandaş, karın tadını Ümraniye'de doyasıya çıkardı.

İSMET YILDIRIM: ÜMRANİYE’DE BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ

Festivalin ilk gününde çocuklarla buluşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Bu sene kar yağmayınca biz de milletimizin ayağına kar getirdik. Bir tarafta kar topu oynuyorlar, bir tarafta kayak yapıyorlar, bir tarafta ise buz pistindeler. Eğlence var, konser var, yeme içme var. Genç yaşlı herkesi buraya davet ediyoruz. Haftaiçi ise okullardan servisle çocukları taşıyacağız. Anne babaları ve öğretmenleriyle birlikte buraya getireceğiz. Tam 45 gün sürecek, Ümraniye’de bir ilki yapıyoruz. Bir söz verdik. Spora devam, eğlenceye devam her türlü etkinliğe devam ediyoruz. Diğer spor dallarına da büyük önem veriyoruz. Hentbolu da biz kurmuştuk, bugün de kar yağdırıyoruz. Festivalimiz 45 gün sürecek, herkesi bekliyoruz” şeklinde konuştu.

SEVİM ESENKAYA: ÇOCUKLARIMIZ MUTLU OLDUĞUNDA BİZLER DE MUTLU OLUYORUZ

Ümraniye Kar Festivali’ne kızı Elanur Esenkaya ile gelen Sevim Esenkaya, “Bizler çok mutluyuz, çocuklar için çok güzel bir etkinlik oldu. Bununla beraber çocuklar İstanbul’da kar görmüş oldu. Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Ne mutlu çocuklarımıza, eğleniyorlar mutlular, onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz” dedi. Etkinlik alanının hemen yanında kurulan Ümraniye Genç Kızılay çadırında ise etkinliğe gelen çocuklara yüz boyama yapıldı. Ümraniye Genç Kızılay İlçe Başkanı Umut Şen, “Bizler de Ümraniye Genç Kızılay olarak minik kardeşlerimizi daha çok eğlendirmek için burada yüz boyama yapıyoruz parmak izi alıyoruz. Onları daha çok mutlu etmek ve ilgilerini çekmek için böyle bir etkinlik düzenliyoruz” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sol gözünüz seğiriyorsa...Sol gözünüz seğiriyorsa...
PARTNERYok böyle değişim! Gören hayran kalıyorYok böyle değişim! Gören hayran kalıyor
10 yaşındaki Elanur Akıncı Türkiye'nin gururu oldu10 yaşındaki Elanur Akıncı Türkiye'nin gururu oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul kar Ümraniye Belediyesi

En Çok Okunan Haberler

Palu ailesi davasında karar!

Palu ailesi davasında karar!

Karısının iç organlarını oyan cani 'alkole' sığındı!

Karısının iç organlarını oyan cani 'alkole' sığındı!

Survivor Sabriye'nin inanılmaz değişmi

Survivor Sabriye'nin inanılmaz değişmi

İkinci el otomobilde yeni dönem başlıyor! 50 bin lira cezası var

İkinci el otomobilde yeni dönem başlıyor! 50 bin lira cezası var

31 yıl boyunca seks kölesi olarak esir tutuldu!

31 yıl boyunca seks kölesi olarak esir tutuldu!

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na küfür sitemi

Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na küfür sitemi

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Kan donduran olay! Kız arkadaşını denize atarak boğulmasını izlemiş

Kan donduran olay! Kız arkadaşını denize atarak boğulmasını izlemiş

Kadir Şeker'in kurtardığı kadından flaş açıklama

Kadir Şeker'in kurtardığı kadından flaş açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'den Suriye Rejimi Parlamentosu'na sert tepki

Türkiye'den Suriye Rejimi Parlamentosu'na sert tepki

Son dakika: Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Türkiye beşik gibi! Peş peşe depremler

Korkunç! Midye kavgası cinayetle sonuçlandı

Korkunç! Midye kavgası cinayetle sonuçlandı

10 yaşındaki Elanur Akıncı Türkiye'nin gururu oldu (Elanur Akıncı kimdir?)

10 yaşındaki Elanur Akıncı Türkiye'nin gururu oldu

Nişanlısını öldüren Ceyda'nın günlüğü ortaya çıktı!

Nişanlısını öldüren Ceyda'nın günlüğü ortaya çıktı!

'235 milyonluk antrikotlu yemek' iddiasına İBB'den yanıt geldi

'235 milyonluk antrikotlu yemek' iddiasına İBB'den yanıt geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.