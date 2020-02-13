Ümraniye Belediyesi beklenen kar yağmayınca, çocuklara kar getirdi

İstanbul'da çocuklar kara hasret kalınca, Ümraniye'de buzdan öğütülen kar yağdırıldı. Ümraniyelileri karla buluşturmak amacıyla düzenlenen ‘Kar Festivali’ renkli görüntülere sahne oldu. 7'den 70'e çok sayıda kişi doyasıya eğlendi. Konserler de düzenlenen etkinlik alanında çocuklar için özel olarak oluşturulan kar havuzu, kar kaydırağı ve buz pateni alanı da büyük ilgi gördü. 7'den 70'e her yaştan çok sayıda vatandaş, karın tadını Ümraniye'de doyasıya çıkardı.

İSMET YILDIRIM: ÜMRANİYE’DE BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ

Festivalin ilk gününde çocuklarla buluşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Bu sene kar yağmayınca biz de milletimizin ayağına kar getirdik. Bir tarafta kar topu oynuyorlar, bir tarafta kayak yapıyorlar, bir tarafta ise buz pistindeler. Eğlence var, konser var, yeme içme var. Genç yaşlı herkesi buraya davet ediyoruz. Haftaiçi ise okullardan servisle çocukları taşıyacağız. Anne babaları ve öğretmenleriyle birlikte buraya getireceğiz. Tam 45 gün sürecek, Ümraniye’de bir ilki yapıyoruz. Bir söz verdik. Spora devam, eğlenceye devam her türlü etkinliğe devam ediyoruz. Diğer spor dallarına da büyük önem veriyoruz. Hentbolu da biz kurmuştuk, bugün de kar yağdırıyoruz. Festivalimiz 45 gün sürecek, herkesi bekliyoruz” şeklinde konuştu.