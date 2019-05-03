Ümraniye Belediyesi, Ramazan’a hazır

İSTANBUL(DHA)- ÜMRANİYE Belediyesi, “Ramazan Birlikte Güzel” temasıyla Ramazan ayı programı hazırladı. Ümraniye’de bulunan 9 metro durağında iftara yetişemeyen vatandaşlara ezan öncesi iftariyelik dağıtılacak. Bunun yanında yaşlı, engelli, yetim-öksüz, şehit ve gazi yakınları için iftarlar düzenlenecek.

Ümraniye Belediyesi'nin düzenlediği Ramazan etkinliklerinin bu yıl ki teması “Ramazan Birlikte Güzel” oldu. Ümraniye Santral Etkinlik Alanı’na kurulu olan çadırda yapılacak Ramazan etkinliklerinde ise çocuk programları, tiyatro oyunları, sahne gösterileri ve söyleşilerle Ümraniyeliler hoşça vakit geçirecek.

9 FARKLI NOKTADA İFTARİYELİK DAĞITILACAK

Ümraniye Belediyesi iftara yetişemeyen vatandaşlara ezan öncesi metro çıkışlarında iftariyelik dağıtacak. Dağıtımın yapılacağı noktalar ise şöyle: Ümraniye, Çarşı (TRT Lojmanları), Yamanevler, Çakmak, Ihlamurkuyu, Altınşehir, İmam Hatip Lisesi, Dudullu ve Necip Fazıl metro istasyonlarının çıkışları.

ETKİNLİKLER SANTRAL ETKİNLİK ALANI’NDA YAPILACAK