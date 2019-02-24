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ÜMRANİYE BELEDİYESİ SOSYAL TESİSLERDE YANGIN ÇIKTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 15:35 | Son Güncelleme

Ümraniye Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde yangın çıktı.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)
Ümraniye Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde yangın çıktı. Müşteriler ve çalışanlar binadan tahliye edilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın, saat 14.00 sıralarında Ümraniye Tantavi Mahallesi Sosyal Tesisleri'nde yangın çıktı. Şömine bacasından çıktığı iddia edilen yangın kısa sürede çatıya sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çalışanlar ve müşteriler, sosyal tesislerden güvenli bir şekilde dışarı çıkartıldı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Çatıya çıkan itfaiye görevlileri, çatıyı delerek duman tahliyesi yaptı. Kısa sürede söndürülen yangınla ilgili konuşan sosyal tesislerde çalışan bir aşçı “Şömineden kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Komşular haber verdi, duman çıktığını çatıdan. Hemen itfaiyeyi aradık. Hemen geldiler şu anda müdahale ediyorlar. Çalışıyorduk içeride. Bizim sonradan haberimiz oldu, itfaiyeler hemen geldi zaten. Yaralı yok. Söndürmeye çalışıyorlarö dedi.

Görüntü dökümü:
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-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları
-İçeride çalışma yapan itfaiye ekipleri
-Yangın çıkan sosyal tesisler
-Bir çalışan ile röp
-İtfaiye erinin çatıyı açması
-Olay yerindeki polis ekipleri
-Olay yerindeki zabıta aracı
-Genel ve detay

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