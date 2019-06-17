İSTANBUL,(DHA)-ÜMRANİYE Belediyesi, okulların kapanmasıyla birlikte yaz tatiline giren çocukları unutmayarak, aileleriyle birlikte katılabilecekleri şenliğin kapılarını açtı. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, İstanbullu çocukları aileleriyle birlikte etkinliğe davet etti.

Ümraniye Belediyesi, yaz tatilinde şehir dışına tatile çıkamayan ailelerin Ümraniye’de eğlenebileceği şenliğin kapılarını açtı. Santral Etkinlik alanında, 16 gün boyunca her yaşa hitap eden 40 farklı etkinlikle çocuklar ve aileleri doyası eğlenebilecek. “Çocuk ve Aile şenliği” Action Team Rampa Show ile başlayan etkinlilerde İnteraktif çocuk oyunları, çocuk sineması, aile yarışmaları, söyleşi, konser, ilizyon ve kukla gösterileri gibi birbirinden farklı etkinliklerle unutulmaz bir şenliği çocuklarla buluşturacak.

Çocuklarıyla birlikte bu etkinliğe katılmaya geldiğini söyleyen Dilek Akdoğan, “Çok güzel ve kapsamlı bir etkinlik var burada. Çok uzakta yaşamamıza rağmen bu etkinliğe katılmak istedik” ifadelerini kullandı.