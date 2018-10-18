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Ümraniye-Çekmeköy metro hattı 21 Ekim'de açılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 23:09 | Son Güncelleme

İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metrosunun 2. etabının 21 Ekim Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle açılacağını bildirdi

Ümraniye-Çekmeköy metro hattı 21 Ekim'de açılıyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metrosunun 2. etabının 21 Ekim Pazar günü açılacağını bildirdi.

Uysal, Dünya Ticaret Merkezi'ndeki çalışma ofisinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Üsküdar-Ümraniye metro hattının geçen yıl aralık ayında açıldığını, Ümraniye-Çekmeköy hattının ise 21 Ekim Pazar günü saat 15.30'da hizmete alınacağını söyledi.

Çekmeköy Madenler Meydanı'ndaki açılışın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirileceğini dile getiren Uysal, "Bütün Çekmeköylüleri, özellikle bu hattan istifade edecek Sancaktepelileri, bütün İstanbulluları açılışımıza bekliyoruz." dedi.

Uysal, 7 istasyonun yer aldığı kısmın açılmasıyla, hattaki toplam durak sayısının 16'ya yükseleceğini ifade etti.

Söz konusu güzergahın yoğun olduğuna dikkati çeken Uysal, Ümraniye-Çekmeköy hattının devreye girmesiyle ulaşımda ciddi bir rahatlama olacağını düşündüğünü vurguladı.

Mevlüt Uysal, hatta günlük ortalama 600-700 bin kişinin taşınacağını, hattın tam kapasite işlemesi için çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi.

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istanbul büyükşehir belediyesi Mevlüt Uysal

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