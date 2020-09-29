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Ümraniye'de 5 katlı iş yerinde korkutan yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2020 07:06 | Son Güncelleme

Ümraniye'de ahşap boyası, boya malzemeleri ve kumaş satışı yapılan iş yerinin bulunduğu 5 katlı binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binanın içerisinde kimyasal maddelerin bulunması büyük bir korkuya neden olurken yangın itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmalarıyla söndürüldü.

Ümraniye'de 5 katlı iş yerinde korkutan yangın

Yangın saat 04:00 sıralarında Yukarı Dudullu Mahallesi 18 Mart Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı iş merkezinin ikinci katında çıktı. Ahşap boyası ve boya malzemelerinin bulunduğu kat bir anda alevler içinde kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmalarının ardından yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeni itfaiye ekiplerinin yapacağı çalışmanın ardından belirlenecek. Yangında ölen yada yaralanan olmazken binada hasar meydana geldi.

(DHA)

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