Ümraniye'de annesini öldüren lise öğrencisi tutuklandı

T.Ö.'nün sorgusunda olay sabahı annesi ile kahvaltı yaptığını, annesinin kız arkadaşı hakkında kötü sözler söylemesi üzerine tartıştıklarını ve sonrasını hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

Dün sabah saatlerinde Ümraniye'de annesinin başına beyzbol sopasıyla vurarak öldürdüğü gerekçesi ile gözaltına alınan 10. Sınıf öğrencisi T.Ö. (16), emniyet işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen T.Ö., savcılık sorgusunun ardından, “Üst soydan yakın akrabayı kasten öldürmek" suçundan tutuklanması talebiyle İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

OLAYI HATIRLAMADI



T.Ö.'nün mahkemedeki sorgusunda, saat 07.00'da annesinin kendisine kahvaltı hazırladığını, kahvaltı sırasında kız arkadaşıyla ilgili kötü sözler söylemesi nedeniyle annesiyle tartıştığını, sonrasını da hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

TUTUKLANDI



Mahkeme, T.Ö.'yü, “Üst soydan yakın akrabayı kasten öldürmek" suçundan tutuklanmasına karar verdi. T.Ö. işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.(DHA)



