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Ümraniye’de bulunan bir AVM'de hareketli anlar! Birinci kattan düşen kadın yaralandı

21.01.2023 18:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay, Ümraniye’de bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Dengesini kaybeden kadın birinci kattan zemin kata düştü. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Ümraniye’de bulunan bir AVM'de hareketli anlar! Birinci kattan düşen kadın yaralandı

Olay, Ümraniye’de bulunan Canpark AVM’de saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, AVM’nin birinci katında bulunan bir kadın, dengesini kaybederek zemin kata düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Beton zemine düşerek yaralanan kadına ilk müdahaleyi güvenlik görevlileri yaptı. Yaralı kadın sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, çevredeki vatandaşların panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan düşen kadının hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. (İHA)

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Ümraniye AVM

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