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Ümraniye'de camileri mesken tuttu! Benzer suçlardan 21 kaydı varmış

05.05.2022 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümraniye'de benzer suçtan 21 suç kaydı bulunan şüpheli R.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi. İki farklı camiden şamdan çalan hırsızın o anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Ümraniye Esenkent ve Kazım Karabekir Mahallerinde 19 Nisan ve 21 Nisan tarihlerinde camilerden şamdan çalındığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Şüphelinin camilere gelerek, cami mihrabının kenarından bulunan şamdanları çaldığı tespit edildi. Hırsızın R.Ö. (29) olduğu belirlendi.

BENZER SUÇLARDAN 21 SUÇ KAYDI BULUNUYOR

Benzer suçlardan 21 suç kaydı bulunan şüpheli Beykoz’da gözaltına alındı. "Mabetten hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen R.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şamdanları çaldığı o anlar camilerin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

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(DHA-İHA)

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