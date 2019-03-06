Ümraniye'de dehşet! Evinde bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Olay İstanbul Ümraniye Esenevler Mahallesi Nişancı Sokak'taki binada meydana geldi. Bir çocuk annesi Arzu Özkan sabah saatlerinde eşini işe uğurladı. Bir süre sonra evden bağrışmalar duyan komşuları durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis, kadını kanlar içinde buldu. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri bıçaklanan kadının öldüğünü belirledi.

Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Komşular, eve sabaha karşı giren hırsız ya da hırsızların Özkan'ı bıçaklayarak öldürmüş olabileceğini iddia etti.

(DHA-AA)



