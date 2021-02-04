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  4. Ümraniye'de dehşet! Sokakta tartıştığı eşini silahla vuran kişi intihar etti

Ümraniye'de dehşet! Sokakta tartıştığı eşini silahla vuran kişi intihar etti

04.02.2021 09:41 | Son Güncelleme:
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Ümraniye'de sokakta tartıştığı eşine silahla peş peşe ateş eden koca, aynı silahla kendini vurdu. Ağır yaralanan koca ambulansta, eşi ise hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Ümraniye Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta karşılaşan Mehmet ve Hatice Helvacı çifti, bir süre sonra tartıştı. Bu sırada Mehmet Helvacı, silahla eşine peş peşe ateş etti. Hatice Helvacı(45) kanlar içinde yere yığılırken, Mehmet Helvacı aynı silahla kalbine ateş etti.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara müdahale etti. Sağlık ekipleri Mehmet Helvacı'ya uzun süre kalp masajı yaptı. Ağır yaralı Helvacı çifti ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde uzun süre boş kovan aradı. Mehmet Helvacı ambulansta hayatını kaybederken, Hatice Helvacı ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Bir mahalle sakini, “İki üç el silah sesi duyduk. Ondan sonra balkondan baktığımda bir kadının yerde yaralı bir şekilde yattığını gördüm. Ondan sonra bir şahıs daha gördüm, o da yerdeydi. Ambulanslar, ekipler geldi." dedi.

DHA

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