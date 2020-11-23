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  4. Ümraniye'de elektrik kablolarındaki patlama büyük korku yaşattı

Ümraniye'de elektrik kablolarındaki patlama büyük korku yaşattı

23.11.2020 11:52 | Son Güncelleme:
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Ümraniye'de elektrik tellerinde meydana gelen patlama ve yangın mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Dakikalarca süren patlama sonrasında çıkan yangında park halindeki bir araçta maddi hasar meydana geldi. O anlar vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay dün 21.00 sıralarında Çakmak Mahallesi Akasya Sokak ile Gül Sokak kesişiminde meydana geldi.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle elektrik direğinin kabloları alev aldı. Kabloların yanmasıyla birlikte patlamalar meydana geldi.

O ANLAR GÖRÜNTÜLENDİ

Olay yerine kısa sürede itfaiye, polis ve elektrik ekipleri geldi. Kablolarda çıkan yangın nedeniyle park halindeki bir minibüs de maddi hasar meydana geldi. O anlar vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kısa süre sonra hattın elektriği kesilerek yangın söndürüldü.

(DHA)

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