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  4. Ümraniye'de feci kaza! Kamyonet altında kalan küçük kız metrelerce sürüklendi

Ümraniye'de feci kaza! Kamyonet altında kalan küçük kız metrelerce sürüklendi

22.11.2021 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümraniye’de hurda yüklü kamyonet, karşıdan karşıya geçmek isteyen küçük kıza çarptı. Kazada, yaralanan küçük kız metrelerce sürüklendi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Ümraniye Yamanevler Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi saat 13.00 sıralarında meydana geldi.

ARACIN ALTINDA SÜRÜKLENDİ

Edinilen bilgiye göre, hurda yüklü kamyonet karşıya geçmek isteyen küçük kıza çarptı. Kimliği henüz belirlenemeyen kız metrelerce sürüklenerek aracın altında kaldı.

VATANDAŞLAR EKİPLERE HABER VERDİ

Olay yerinde bulunan vatandaşlar ambulans itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ambulans itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kamyonun altından kalan küçük kız çıkartıldı.

KORKUNÇ ANLAR KAMERADA

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kafasına darbe alan kıza ilk müdahaleyi ambulansta yaptıktan sonra Ümraniye Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan kamyonetin çocuğa çarptığı kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Ümraniye
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