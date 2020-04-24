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Ümraniye'de feci kaza! Kimse yardım etmedi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.04.2020 12:27 | Son Güncelleme

Ümraniye'de otomobille motosikletin çarpışma anı kameralar tarafından saniye saniye kayda alındı. Kazada motosikletlinin ağır yaralandığı görüldü. İşte motorcunun metrelerce havaya fırlayarak yere düştüğü anlar...

Kaza Ümraniye Tepeüstü Mahallesi Yeşildere Caddesi üzerinde 8 Nisan'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üzerinde iki kişinin bulunduğu motosiklet Ümraniye istikametinde ilerlediği sırada karşıdan gelen ve sokağa dönüş yapan otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosikleti kullanan kişi yere savrulurken, arka kısmında oturan kişi metrelerce havaya fırladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla çevredeki hastanelere götürdü. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, üzerinde iki kişinin bulunduğu motosiklet seyir halindeyken karşıdan gelen bir otomobille çarpışıyor. Çarpışmanın etkisiyle motosikleti kullanan kişi yere savrulurken, arka kısmında oturan kişinin metrelerce havaya fırlayarak yere düştüğü görülüyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ümraniye Kaza Motosiklet

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