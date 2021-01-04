Ümraniye’'de feci kaza! Kuryeli motosiklet ile kamyonet çarpıştı

Kaza, saat 03.30 sıralarında Necip Fazıl Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye N.C yönetimindekikamyonetle aynı yönde seyir eden kullanıcısın yabancı uyrukluğu olduğu öğrenilen kuryeli motosiklet çarpıştı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde yabancı uyruklu olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Durumu öğren motosiklet sürücüsünün arkadaşları olay yerine gelerek yerde yatan arkadaşına çaresizce baktılar.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar sonucu ise hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü incelenmek üzere Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Öte yandan kamyonet sürücüsü N.C ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

(İHA)

