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  4. Ümraniye’'de feci kaza! Kuryeli motosiklet ile kamyonet çarpıştı

Ümraniye’'de feci kaza! Kuryeli motosiklet ile kamyonet çarpıştı

04.01.2021 05:02 | Son Güncelleme:
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Ümraniye’'de feci kaza! Kuryeli motosiklet ile kamyonet çarpıştı

Ümraniye Necip Fazıl Bulvarı’nda kuryeli motosiklet ile kamyonet çarpıştı. Çarpışma sonucu yabancı uyruklu motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerine gelen arkadaşları çaresizce yerde yatan arkadaşına baktı.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Necip Fazıl Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye N.C yönetimindekikamyonetle aynı yönde seyir eden kullanıcısın yabancı uyrukluğu olduğu öğrenilen kuryeli motosiklet çarpıştı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde yabancı uyruklu olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Durumu öğren motosiklet sürücüsünün arkadaşları olay yerine gelerek yerde yatan arkadaşına çaresizce baktılar.

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Olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar sonucu ise hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü incelenmek üzere Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

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Öte yandan kamyonet sürücüsü N.C ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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(İHA)

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