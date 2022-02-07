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Ümraniye’de gelin arabasıyla gülümseten mesaj! "Ne Sinovac, Ne Biontech..."

07.02.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüse karşı aşılamanın tüm hızıyla devam ettiği İstanbul’da bir damat adayı, Ümraniye’de düğün konvoyunda gelin arabasına yazdırdığı yazı ile aşı mesajı verdi. Gelin arabasının arkasındaki yazıyı gören bir daha baktı. “Ne Sinovac, Ne Biontech, Sana Vuruldum Birtech” yazısı görenleri gülümsetti.

Ümraniye’de gelin arabasıyla gülümseten mesaj! "Ne Sinovac, Ne Biontech..."

Koronavirüs salgını döneminde, evlenen bir çift Ümraniye’de düğün konvoyunda gelin arabasının arkasına 'Evleniyoruz, mutluyuz' yazısı yerine koronavirüs aşılarına dikkat çeken bir yazı yazdı.

Aşılamanın tüm hızıyla devam ettiği İstanbul’da evlenen çift, gelin arabası yazısında Türkiye’de kullanılan koronavirüs aşılarından Sinovac ile Biontech’e yer verdi.

Evlenen çift gelin arabasının arka camına “Ne Sinovac, Ne Biontech, Sana Vuruldum Birtech” yazdırdı.

Gelin arabasına yazdırılan yazı görenlerin bir kısmını gülümsetirken aşı yaptırmayanları ise düşündürdü.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Ümraniye
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