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Ümraniye'de halk otobüsüne vinç yüklü kamyon çarptı! 9 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 10:18 | Son Güncelleme

Ümraniye'de dönüş yapan halk otobüsüne vinç yüklü kamyon çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralanırken, yol trafiğe kapandı.

Ümraniye'de halk otobüsüne vinç yüklü kamyon çarptı! 9 yaralı

Ümraniye Necip Fazıl Bulvarı üzerinde dönüş yapan 34 SNV 48 plakalı Ferhatpaşa-Çamlıca Güzergahı'nda çalışan özel halk otobüsüne dönüş yapmak istediği sırada freni boşaldığı iddia edilen vinç yüklü kamyon çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otobüs duvara çarparak durabildi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre otobüste bulunan 8 yolcu ile birlikte kamyonun sürücüsü yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Görgü tanıkları kamyonun kornalar basarak iki araca çarptığını daha sonra duramayarak dönüş yapan otobüse çarptığını söyledi. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Ümraniye halk otobüsü

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
geçmiş Olsun Allah acil Şifalar verir inşallah
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