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  4. Ümraniye'de hareketli dakikalar! Ekipler olay yerine sevk edildi

Ümraniye'de hareketli dakikalar! Ekipler olay yerine sevk edildi

26.03.2023 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümraniye'de 5 katlı binanın en üst katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında, 1'i çocuk 3 kişi dumandan etkilendi. Yangının ise dizüstü bilgisayarın şarj adaptörünün patlaması sonucu çıktığı öne sürüldü.

Ümraniye'de hareketli dakikalar! Ekipler olay yerine sevk edildi

Ünraniye'deki yangın, saat 08.00 sıralarında İstiklal Mahallesi Şair Nesimi Sokak üzerindeki 5 katlı binanın en üst katında çıktı. Habil Koç, Süreyya Koç ve küçük kızları Nisanur Koç'un yaşadığı dairede iddiaya göre dizüstü bilgisayarın şarj adaptörü büyük bir gürültüyle patlayarak yangın çıkmasına neden oldu. Dumanları fark eden aile durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Binanın birinci katında oturan Erdal Baygül ise en üst kata çıkarak alevleri söndürmeye çalıştı.

İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Anne, baba ve kızları ile bina sakinleri tahliye edildi. Dumandan etkilenen Baba Habil Koç, Anne Süreyya Koç ile kızları Nisanur Koç ambulansta tedavi altına alındı. Yangın ekiplerin çalışması sonucu kısa sürede söndürüldü.

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"KAPILARIMIZA VURULARAK UYANDIRILDIK"

Bir bina sakini, "Sabah saat 08.30'da çok hızlı bir şekilde kapılarımıza vurularak uyandırıldık. Ne olduğunu bilmiyorum. Şu anda sinirlerim de gerçekten çok bozuk. Geçmiş olsun diyecek bir şey yok. Doğalgaz diyorlar ama bilmiyorum" dedi.

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(DHA)

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yangın Ümraniye

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