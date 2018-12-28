Ümraniye'de hareketlilik! Polis müdahale etti

Fındıklı Mahallesi İpek Sokak’taki bir arsayı kat karşılığında alarak inşaata başlayan müteahhit, iddiaya göre aradan geçen 5 yıla rağmen hak sahiplerine daireyi teslim etmedi. 5 yıl boyunca evlerine kavuşmayı bekleyen aile, dairenin iskanını almak için müteahhide yaptığı baskılardan sonuç alamadı. Bunun üzerine aile, iskanı kendi imkanlarıyla almak istedi. Müteahhit ise imar barışından faydalanmak için hak sahiplerinden gerekli evrakları talep etti. Hak sahipleri ise yaşadıkları mağduriyeti öne sürerek müteahhidin talebini reddetti. Bunun üzerine müteahhit Ferdi Y. kendi yaptığı binanın önüne gelerek boş durumdaki binayı kurşun yağmuruna tuttu. Binanın camları dökülürken, silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Devralmayı bekledikleri binanın kurşunlandığını gören toprak sahibi ailenin fertleri sinir krizi geçirdi. Müteahhit Ferdi Y.’nin ailesi de olay yerine gelince karşılıklı tehditlerle başlayan olay kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede 2 kişi hafif şekilde yaralanırken, polis olayı önleyebilmek için biber gazı kullandı. 2 kişi biber gazından etkilendi. Karşılıklı tehditlerin uzun süre devam ettiği olay sırasında polis, müteahhit ve ailesini uzun süre bina içerisinde tuttu. Olay nedeniyle her iki aileden toplam 5 kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri olay yerinde 4 adet mermi kovanı buldu.Müteahhit Ferdi Y.’nin ailesi ise Ferdi Y.’nin, binanın yapımını 1 yıl önce devraldığını savundu.

İHA

