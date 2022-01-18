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Ümraniye'de hırsızlar pişkinlikte sınır tanımadı! Girmeye çalıştıkları evin sahibi ile kapıda yüz yüze gelip...

18.01.2022 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümraniye’de gözüne kestirdikleri binaya giren 3 kadın hırsız, girdikleri apartmanda bütün kapıları tek tek yokladı. Girmek için kapısını kurcaladıkları dairede ev sahibinin kapıyı açmasıyla ne olduğunu anlamayan hırsızlar, hiçbir şey olmamış gibi binadan kaçarak uzaklaştı. Olayı anlatan Arda Kızılkaya, ''Daha önce hiç böyle bir şey hissetmediğim için bir tuhaf oldum. Çok değerli eşyamız yok evde ama canlı bir hayvanımız var'' diyerek yaşadığı şoku anlattı.

Ümraniye'de hırsızlar pişkinlikte sınır tanımadı! Girmeye çalıştıkları evin sahibi ile kapıda yüz yüze gelip...

Olay, dün akşam saatlerinde Ümraniye'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüzleri cerrahi maskeli 3 kadın hırsız, sokak üzerinde bulunan bir apartmanı gözüne kestirdi. Girdikleri binada bütün kapıları yoklayan hırsızlar daha sonra girmeye çalıştıkları dairede hiç beklemedikleri bir sürprizle karşılaştı. Kapının kurcalandığını fark eden daire sakini Arda Kızılkaya, kapıyı açtığı o anda hırsızlarla göz göze geldi. Kapıyı açtıktan sonra karşısında hırsızları gören daire sakini ise ‘Ne oluyor’ diyerek kapıyı tekrar üzerine kapattı.

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Girmeye çalıştıkları daire sakini ile göz göze gelen hırsızlar ise daha sonra hızlıca binadan uzaklaştı. 3 kadın hırsızın ev sahibi ile yüz yüze geldikleri anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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EV SAHİBİ ŞOKE OLDU

Olayı anlatan Arda Kızılkaya, "Evde lavabodaydım. Elimi, yüzümü yıkadıktan sonra çıktım lavabodan. Hışır hışır ses duydum. Delikten baktığımda bir tane kadın kapıyı açmaya çalışıyordu. Köpeğim de havladı zaten sesten hissedip. Sonrasında kapıyı açtım. ‘Ne oluyor’ diye seslendim. O da ‘yardım topluyorum’ dedi ama elinde kart vardı. Kapıyı açmaya çalışıyordu. Üç kadınlardı. İkisi merdiven başındaydı diğeri de iş üstündeydi. Gittim üstümü giyindim. Direkt camdan çıktım esnaflara bağırdım ‘hırsız’ diye. O arada koşup kaçtılar. Biz de esnafların güvenlik kameralarından tiplerini biraz tespit ettik ama yüzleri maskeli oldukları için çok belli değil. Daha önce hiç böyle bir şey hissetmediğim için bir tuhaf oldum. Çok değerli eşyamız yok evde ama canlı bir hayvanımız var, köpeğimize zarar verebilirlerdi. Çünkü biraz aksidir eve gelen kişilere karşı" dedi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ümraniye
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