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  4. Ümraniye’de kırmızı ışık ihlali! Faciadan dönüldü

Ümraniye’de kırmızı ışık ihlali! Faciadan dönüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2020 17:50 | Son Güncelleme

Ümraniye, Çamlık Mahallesinde meydana gelen trafik kazasında facianın eşiğinden dönüldü. Saat 16.00 sularında meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı; çarpışmanın etkisiyle bir otomobil oto tamircisinin önünde bulunan merdiven boşluğuna düşerken kaza da yaralanma ya da can kaybı olmadı.

Ümraniye’de kırmızı ışık ihlali! Faciadan dönüldü

Kaza, Ümraniye, Çamlık Mahallesi, Turgut Özal Bulvarında saat 16.00 sularında meydana geldi. Aytekin Dikmen yönetimindeki otomobil bulvardan İkbal Caddesine bağlanmak için sola dönüş aldığı an bulvarın karşı yönünden seyir halinde olan Anıl Yıldız yönetimindeki otomobille çarpıştı.

KALDIRIMDAKİ BOŞLUĞA DÜŞTÜ

Çarpmanın etkisiyle savrulan Dikmen yönetimindeki otomobil önce kaldırıma çıktı daha sonra kaldırımdaki merdiven ile dükkanın arasındaki boşluğa düştü. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kaza sonrası paniğin de yansıdığı güvenlik kamerasında çevredeki vatandaşlar sürücüleri araçlardan çıkartmaya çalıştıkları görülüyor. Otomobilden çıkan iki sürücünün de sağlık durumu iyi.

O anları gören çevredeki esnaf yaşananları şöyle anlattı:
“Karşıya dönüş ışıkları yanıyor, arkadaş orta şeritteyken arkadan bir araç korna çalarak yürümesini sağladı. O da kırmızıda geçince o araç yukarıdan aşağıya devam ederken vurdu.” Kazaya karışan otomobillerden birisi olan ve merdiven boşluğuna uçan otomobilin sürücüsü Aytekin Dikmen, “Işıkların ikisi aynı anda çalışmıyor, arka taraftan gelen insanlarda korna çalınca biz farkında olmadan kırmızı ışıkta geçtik ve kazaya karıştık” ifadelerini kullandı. (İHA)

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