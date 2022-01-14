HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ümraniye’de korku dolu anlar! Ailesi içindeyken evi ateşe verdi, itfaiyeyi böyle engelledi

Ümraniye’de korku dolu anlar! Ailesi içindeyken evi ateşe verdi, itfaiyeyi böyle engelledi

14.01.2022 20:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümraniye’de madde bağımlısı olduğu iddia edilen kişi, tüm ailesine korku dolu anlar yaşattı. Şahıs, “Beni bu hale düşürenler utansın” diyerek içerisinde annesinin, eşinin ve iki çocuğunun bulunduğu evi ateşe verdi. Şahsın eşi ve iki çocuğu çıkan yangın sonrası kendilerini dışarı atarken annesi ise evden hemen çıkamayarak dumandan etkilendi. Şahıs, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesine elindeki bıçakla bir süre engel olmaya çalıştı. Yangın kontrol altına alınırken şahıs ise gözaltına alındı.

Korku dolu anların yaşandığı olay, saat 18.15 sıralarında Ümraniye Esenkent Mahallesi Kalem Sokak’ta bulunan binada meydana geldi. İddiaya göre, madde bağımlısı olan bir şahıs, içerisinde annesinin, eşinin ve iki çocuğunun bulunduğu evi ’Beni bu hale düşürenler utansın’ diyerek ateşe verdi.

Ümraniye’de çalınan aracının başına 15 bin lira ödül koydu! Herkes aramaya başladıÜmraniye’de çalınan aracının başına 15 bin lira ödül koydu! Herkes aramaya başladı

EŞİ VE İKİ ÇOCUĞU KENDİNİ DIŞARI ATTI, ANNESİ ÇIKAMADI

Evin yanmaya başladığını fark eden iki çocuk ile anneleri kendilerini dışarı atarken, evi yakan şahsın annesi evden çıkamadı. Bir süre yangının çıktığı evde kalan yaşlı kadın dumandan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

BIÇAKLA İTFAİYEYİ ENGELLEDİ

İtfaiyeyi gören şahıs, eline bıçak alarak itfaiyenin eve girmesini ve yangına müdahale etmesini engelledi. Şahıs bu sırada bıçak ile kendisini hafif yaraladı. Polisin ve itfaiyenin çabası sonucu bıçaklı şahsın engellenmesiyle itfaiye yangına müdahale ederek söndürdü. Bıçaklı şahıs polis tarafından gözaltına alınırken dumandan etkilenen kadına sağlık ekiplerince müdahale edildi.

37f88103-c807-436e-ade9-7f45b68e8d7e

"KOMŞUMUZ, MADDE BAĞIMLISI OLDUĞU SÖYLENDİ"

Olaya tanık olan Adem Özdemir, "Komşumuz, madde bağımlısı olduğu söylendi. ’Beni bu hale düşürenler utansın’ dedi. Evi ateşe verdi. Evde ne var ne yok balkona çıkardı. Elinde bıçak vardı ama zarar vermedi. Sonra polisler götürdü. Çatı tutuştu ama itfaiye erken müdahale etti" dedi.

0f20a0c3-4d16-4ac1-be33-4503aec95634

Öte yandan, evin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. (İHA)

Kadıköy'de yangın faciası! Feci şekilde can verdi…Kadıköy'de yangın faciası! Feci şekilde can verdi…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Tevfik Özlü, '1 hafta sürüyor' deyip görülen belirtileri açıkladıProf. Dr. Tevfik Özlü, '1 hafta sürüyor' deyip görülen belirtileri açıkladı
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
14 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı14 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı
Anahtar Kelimeler:
yangın Ümraniye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

50 yaşında anne olmuştu! İkizler büyüdü

50 yaşında anne olmuştu! İkizler büyüdü

Emekli ve memur zam farkını ne zaman alacak? Açıklandı

Emekli ve memur zam farkını ne zaman alacak? Açıklandı

Bülent Ersoy'a şemsiye tutan subay hakkında flaş karar

Bülent Ersoy'a şemsiye tutan subay hakkında flaş karar

Tantunicide skandal görüntüler! Çöpten biber turşusu toplattırdı

Tantunicide skandal görüntüler! Çöpten biber turşusu toplattırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklama: Yakında yeni hayırlı haberler alacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklama: Yakında yeni hayırlı haberler alacağız

Enes Kara'nın annesi ilk kez konuştu! Dikkat çeken sözler

Enes Kara'nın annesi ilk kez konuştu! Dikkat çeken sözler

İlginizi Çekebilir

Evinize en uygun televizyon hangisi? İşte ürün önerileri

Evinize en uygun televizyon hangisi? İşte ürün önerileri

Kritik toplantı sonrası HÜRJET için önemli karar

Kritik toplantı sonrası HÜRJET için önemli karar

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Felaketi yaşadılar: Dereler taştı, evleri su bastı...

Felaketi yaşadılar: Dereler taştı, evleri su bastı...

Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması

Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması

Her satırı iğrenç! "İçki içirip zorla cinsel ilişkide bulundu"

Her satırı iğrenç! "İçki içirip zorla cinsel ilişkide bulundu"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.