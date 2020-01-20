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  4. Ümraniye'de kuran kursundaki cinsel istismar davasında karar

Ümraniye'de kuran kursundaki cinsel istismar davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 15:44 | Son Güncelleme

Ümraniye'deki yatılı bir Kur'an kursunda 6 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu ve eziyet ettiği gerekçesiyle aralarında kurs sorumlusunun da bulunduğu 3 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

Ümraniye'de kuran kursundaki cinsel istismar davasında karar

Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Ömer Işıktekin, Tarık Bektaş ve Hacı Serkan Bektaş ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada, olayda mağdur olan 4 çocuk ve aileleri de hazır bulundu.

Duruşmada son sözü sorulan sanık Tarık Bektaş, yaşanan bu olaydan ötürü hakim karşısında olmaktan üzüntü duyduğunu belirterek, "Ben öğretmenim, beraatimi istiyorum. Bir öğretmen kolay yetişmiyor. Benim hayatım ve mesleğim yanacak. Yuva kurmak, çoluk çocuğa karışmak istiyorum." dedi.

Sanık Hacı Serkan Bektaş, kimseyi istismar edecek bir insan olmadığını ve suçsuz olduğunu öne sürerek, beraatine karar verilmesini istedi.

Kurs sorumlusu Ömer Işıktekin de suçsuz olduğunu savunarak, beraatini talep etti.

KARAR

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, kursun sorumlusu ve yöneticisi tutuklu sanık Ömer Işıktekin'i 3 çocuğa karşı "çocuğun cinsel istismarı", bir çocuğa karşı "cinsel saldırı" ve 3 çocuğa karşı "eziyet" suçunu işlediği gerekçesiyle 76 yıl 11 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı.

Kursta eğitici olarak görev yapan tutuklu sanık Hacı Serkan Bektaş'ı 2 çocuğa karşı "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 37 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum eden heyet, eğitici olan tutuklu sanık Tarık Bektaş'ın da bir öğrenciye yönelik aynı suçtan 25 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamını kararlaştırdı.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ümraniye'de bulunan bir Kur'an kursunda yatılı olarak kalan bazı öğrencilerin, kursta yönetici ve eğiticilerin çocuklara şiddet uyguladığını, plastikten yapılmış çekiç benzeri bir aletle ve içi bozuk para dolu bir çanta ile çocuklara vurduğunu, uykudan mahrum bırakma, aç bırakma, aşırı ödev verme gibi cezalandırma yöntemlerini uyguladıklarını, bazılarının da cinsel istismara uğradıkları yönünde beyanda bulunarak şikayetçi oldukları anlatılmıştı.

İddianamede, bu kapsamda soruşturma başlatıldığı belirtilerek, kurs sorumlusu ve yöneticisi sanık Ömer Işıktekin'in 6 mağdur çocuğa yönelik "çocuğa karşı cinsel saldırı", "çocuğa karşı eziyet", "çocuğa karşı nitelikli cinsel saldırı" suçlarından toplam 35 yıl 6 aydan 142 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Kursta eğitici olan sanık Hacı Serkan Bektaş'ın 2 çocuğa karşı "çocuğun cinsel istismarı" suçunu işlediği gerekçesiyle 24 yıldan 45 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, yine kursta eğitici olan Tarık Bektaş'ın bir çocuğa karşı "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçunu işlediği gerekçesiyle 30 yıl 6 ay aydan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
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