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Ümraniye’de markette taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Dükkanı basıp darbettiler

27.06.2022 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümraniye’de markette kız çocuğuna taciz iddiası ortalığı karıştırdı. Dükkanına müşteri olarak gelen kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şahıs, çocuğun babası tarafından darp edildi. Aldığı darbeler sonrası market sahibi kanlar içerisinde yere yığılırken kavga polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle son buldu. Darp sonrası yaşananlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ümraniye’de markette taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Dükkanı basıp darbettiler

Mide bulandıran olay, geçtiğimiz Cuma günü Ümraniye’de meydana geldi. İddiaya göre, markete alışveriş yapmak üzere gelen küçük kız çocuğu işletme sahibi tarafından tacize uğradı. Kız çocuğunun yaşanan olayı babasına anlatması sonrası olay yerine gelen baba ve beraberindekiler, işletme sahibini sokak ortasında darp etti. Market sahibi, aldığı darbeler sonrası kanlar içerisinde yere yığıldı.

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İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çocuğunun taciz edildiğini iddia eden baba, konuya ilişkin şikayetçi olurken market sahibiyse hastaneye kaldırıldı. Mahalle sakinleriyse taciz iddialarının asılsız olduğunu belirtti.

Öte yandan market sahibi çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

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“PARA ÜSTÜ VERİRKEN ELİ KIZIN ELİNE DEĞMİŞ"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan mahalle sakini Yuşa Eymen, “Market sahibi, para üstü verirken eli kızın eline değmiş. Kız da bu olayı babasına anlatmış. Kızın babası dükkana gelip market sahibini boynundan tutarak yere yatırdı. Tacizci diye bağırdıktan sonra da dövmeye başladı. Kısa süre sonra başka araçla gelen bir kişi de market sahibine saldırdı” diye konuştu.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
Ümraniye taciz
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