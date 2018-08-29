Ümraniye'de marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi

İstanbul Ümraniye'de bir markette kızı taciz eden adamın görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı. Siber güvenlik uzmanı Ali Keskin'in paylaştığı görüntülerde, tacizci, markette alışveriş yapan kızın yanına yaklaşarak kızı elle taciz ediyor. Yaşanan iğrenç olayın ardından talihsiz çocuk ve ailesinin ifade vererek şikayetçi olduğu belirtildi.

Görüntüleri paylaşan Ali Keskin, yaşanan olayla ilgili sosyal medya hesabından "Bir dostumun 12 yaşındaki kızı tacize uğramıştır. Dün güçlükle ifade vermiştir. Bugün ailesi ile birlikte İngiltere'ye dönüyor. Bu şerefsizin yaptığının yanına kalmasını istemiyorum konunun takipçisi olacağım." açıklamasında bulundu.

