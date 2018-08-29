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Ümraniye'de marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 10:13 | Son Güncelleme

Ümraniye'de bir markette alışveriş yapan küçük kızı taciz eden adam güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. İğrenç görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

İstanbul Ümraniye'de bir markette kızı taciz eden adamın görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı. Siber güvenlik uzmanı Ali Keskin'in paylaştığı görüntülerde, tacizci, markette alışveriş yapan kızın yanına yaklaşarak kızı elle taciz ediyor. Yaşanan iğrenç olayın ardından talihsiz çocuk ve ailesinin ifade vererek şikayetçi olduğu belirtildi.

Görüntüleri paylaşan Ali Keskin, yaşanan olayla ilgili sosyal medya hesabından "Bir dostumun 12 yaşındaki kızı tacize uğramıştır. Dün güçlükle ifade vermiştir. Bugün ailesi ile birlikte İngiltere'ye dönüyor. Bu şerefsizin yaptığının yanına kalmasını istemiyorum konunun takipçisi olacağım." açıklamasında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Ümraniye market taciz sosyal medya

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