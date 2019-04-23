Ümraniye'de merdiven çöktü!

Namık Kemal Mahallesi, Çiğdemlik Sokak üzerinde bulunan bir binanın merdiveni saat 11.30 sıralarında çöktü. Bu sırada yan taraftaki inşaatın çevre düzenlemesi için merdiven üzerinde bulunan Erdem Boyraz merdivenin çökmesiyle birlikte iki bina arasındaki boşluğa düştü.