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Ümraniye'de merdiven çöktü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 12:56 | Son Güncelleme

Ümraniye'de bir binanın girişinde bulunan merdiven çöktü. Merdiven üzerindeki bir kişi iki bina arasındaki boşluğa düşerek, yaralandı.

Namık Kemal Mahallesi, Çiğdemlik Sokak üzerinde bulunan bir binanın merdiveni saat 11.30 sıralarında çöktü. Bu sırada yan taraftaki inşaatın çevre düzenlemesi için merdiven üzerinde bulunan Erdem Boyraz merdivenin çökmesiyle birlikte iki bina arasındaki boşluğa düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis sevk edildi.
Emre Boyraz, olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından düştüğü yerden çıkarıldı.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çökme yaşanan alana güvenlik şeridi çekildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.(DHA)
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Ümraniye istanbul Kaza

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