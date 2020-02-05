Ümraniye’de muştalı kavga anı güvenlik kamerasında

Olay, geçtiğimiz cuma günü Ümraniye’de meydana geldi. İddiaya göre, son yerel seçimlerde muhtar adayı olan Murat Çalışır, arkadaşıyla birlikte cuma namazı çıkışında mevcut muhtar A.G. ve oğlu M.G’nin sözlü tacizine uğradı. Murat Çalışır arkadaşı ile duymamazlıktan gelerek oradan uzaklaşmak istedi. Muhtarın oğlu M.G. Murat Çalışır ile arkadaşının yanından omuz atarak geçti ve sokak başında bekledi. M.G. daha sonra muştayla Çalışır’a yumruk attı. Kavga sonrası gözünden yaralanan Murat Çalışır hastaneye kaldırılarak kaşına 3 dikiş atıldı.

"SAKİNLİĞİMİ KORUDUM, KENDİMİ KORUYAMADIM"

Olayı anlatan Murat Çalışır, "31 Ocak Cuma günü arkadaşımla cuma namazı çıkışı eve giderken A.G. muhtarlık binasının önünde oğluyla birlikte bize hakaret etti. Duymazlıktan gelerek yoluma devam ettim. Daha sonra oğlu oğlu hızlı adımlarla üstüme geldi ve bana sürtünerek geçti. Biz yine sesimizi çıkarmadık. Evimin bulunduğu sokağa girdiğimde M.G.’nin beni beklediğini gördüm. ‘Hayırdır, bir şey mi söyleyeceksin’ dedim. Tuhaf bakışları vardı. Elinde olan metal bir aksan ile gözüme vurdu ve kaçtı. Kaşım yarıldı. 112 acil servisi ve 155 Polis İmdatı aradım. Kaşıma dikiş atıldı. Gözümü kaybetme ihtimalim vardı. Babası oğlunu azmettirdi, oğlu da beni yaraladı. Şikayetçi oldum. Kanuni haklarımı takip edeceğim.” İfadelerini kullandı.