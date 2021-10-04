HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ümraniye’de peş peşe patlamalar! Binanın duvarı çöktü

Ümraniye’de peş peşe patlamalar! Binanın duvarı çöktü

04.10.2021 22:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümraniye’de 2 katlı bir iş yerinin üst katında çıkan yangında kimyasal malzemeler ve piknik tüpü patladı. Dehşete düşüren patlama anı kameraya yansırken, olayda 1 kişi yaralandı.

Ümraniye’de peş peşe patlamalar! Binanın duvarı çöktü

Yangın, Ümraniye’de Parseller Mahallesi Firüz Sokak üzerinde bulunan 2 katlı bir iş yerinin üst katında saat 21.00 sıralarında meydana geldi.

ALEVLER BİNANIN ÜST KATINI TAMAMEN SARDI

Edinilen bilgiye göre, alt katı marangoz malzemeleri, üst katı kimyasal malzeme deposu olarak kullanılan iş yerinin 2’inci katında yangın çıktı. Alevler yükselerek binanın üst katını tamamen sardı.

İstanbul'da kağıt toplayıcılarına baskın! Barakaları ateşe verdilerİstanbul'da kağıt toplayıcılarına baskın! Barakaları ateşe verdiler

BİNANIN DUVARLARI ÇÖKTÜ

Üst katta bulunan kimyasal maddeler ve piknik tüpü patlamalara neden oldu. Patlama sonucu binanın duvarları yıkılırken, binadan dökülen molozlar nedeniyle bir araç zarar gördü. Patlama anı cep telefonunu kamerasına saniye saniye yansırken, vatandaşlar panikle kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Sağlık ekipleri piknik tüpünün patlaması sonucu yaralanan vatandaşı hastaneye kaldırdı. (İHA)

Yer: İstanbul! Oturduğu apartmanın yandığını görünce baygınlık geçirdiYer: İstanbul! Oturduğu apartmanın yandığını görünce baygınlık geçirdi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
10 bin metre yükseklikte doğum! Dünya, Türk beyin cerrahını konuşuyor10 bin metre yükseklikte doğum! Dünya, Türk beyin cerrahını konuşuyor
PARTNER"Yanlışlıkla silinmiş!""Yanlışlıkla silinmiş!"
4 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı4 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı
Anahtar Kelimeler:
patlama yangın Ümraniye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Ele geçirilmesi imkansız' bölge ele geçirildi

'Ele geçirilmesi imkansız' bölge ele geçirildi

4 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

4 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

Müge Anlı'yı kahkahaya boğan aşk mektubu! "Koca ineğim, tavşanım, seksi Dürdane..."

Müge Anlı'yı kahkahaya boğan aşk mektubu! "Koca ineğim, tavşanım, seksi Dürdane..."

Facebook, WhatsApp ve Instagram çöktü

Facebook, WhatsApp ve Instagram çöktü

18 yaşındaki Aleyna'nın ölümünde yeni gelişme! Skandal mesajlar ortaya çıktı

18 yaşındaki Aleyna'nın ölümünde yeni gelişme! Skandal mesajlar ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Eşi tarafından öldürülmüştü! Polisin ailesinden şoke eden sözler

Eşi tarafından öldürülmüştü! Polisin ailesinden şoke eden sözler

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

'Mobil bankacılık' şoku! Gece uyurken hesabı boşaltıldı

'Mobil bankacılık' şoku! Gece uyurken hesabı boşaltıldı

Çalışan ve iş arayan herkesi ilgilendiriyor! İşte yeni hizmet

Çalışan ve iş arayan herkesi ilgilendiriyor! İşte yeni hizmet

Yoldan karşıya geçen 3 kişi feci şekilde can verdi!

Yoldan karşıya geçen 3 kişi feci şekilde can verdi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.