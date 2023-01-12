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Ümraniye’de refüjden uçan otomobilin İETT otobüsü ile çarpıştığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

12.01.2023 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümraniye’de kontrolden çıkarak yolun karşı yönüne uçan otomobil ile İETT otobüsünün çarpıştığı kazada 1’i ağır olmak üzere 5 kişi yaralanmıştı. Korku dolu kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, gece saatlerinde Yukarı Dudullu Mahallesi, Alemdağ Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre sürücüsünün alkollü olduğu öğrenilen otomobil kontrolden çıkarak karşı yönden gelen İETT otobüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil kaldırıma savrulurken otobüsün önü ise parçalandı. Kazada otomobil sürücüsü ve İETT otobüsündeki 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

FECİ KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Korku dolu kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, aşırı hızla sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjü aşarak yolun karşısına uçuyor. Otomobil karşı yönden gelen İETT otobüsüne çarpıyor. Otobüste bulunan ve yaralanan bir kişi, otobüsün parçalanan ön kısmından yere düşüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Ümraniye

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