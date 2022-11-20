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Ümraniye'de şaşkına çeviren görüntü! Borçlu kaçmayı seçti, alacaklısı onu durdurmak için kaputa çıktı

20.11.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümraniye'de yaşanan alacak verecek meselesi akılları durgunluk veren bir görüntü ortaya çıkardı. İddiaya göre, borç verdiği adam otomobile binip kaçmaya çalışınca, alacaklı kişi aracın kaputuna çıkarak onu durdurmaya çalıştı. İkili kısa bir süre bu şekilde yolculuk yaptı. Kaçan sürücü kaputu tutan kişiyi düşürmeye de çalıştı. Bunun için zaman zaman zikzaklar çizdi! Yaşanan ilginç anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Ümraniye'de şaşkına çeviren görüntü! Borçlu kaçmayı seçti, alacaklısı onu durdurmak için kaputa çıktı

Ümraniye'de alacak verecek meselesinde ortaya şaşkına çeviren görüntüler ortaya çıktı! Alacaklı, kaçan borçlu sürücüyü kaputa çıkarak durdurmaya çalıştı. Her şey Dudullu Mahallesi'nde 17 Kasım Perşembe günü saat 16.30 sıralarında iddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi olan iki kişinin arasında tartışma çıkmasıyla başladı. Borcu olan kişi otomobiliyle kaçmaya çalışırken, alacaklı olan gitmesini engellemek için kaputun üstüne çıktı. Kısa bir süre bu şekilde yolculuk yaptılar. Kaçan sürücü zaman zaman zikzaklar çizerek, kaputu tutan kişiyi düşürmeye çalıştı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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"BAKTIK BİR KİŞİ KAPUTUN ÜZERİNDE GİDİYORDU"

Görgü tanığı Emir Alkan, "Burada çalışıyorduk. Baktık bir kişi kaputun üzerinde gidiyordu. İleride durdurdu aracı. Sonra otomobilin camlarını kırdı. Daha sonra çevredekiler araya girince dağıldılar. Bize alacak verecek meselesi olduğunu söylediler. Kaputu çıkan kişi alacaklı olanmış. Bir ticaret mi ne yapıyorlarmış. Kaçan kişinin dişleri de kırıldı" dedi.

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"İKİ TARAFI DA TANIMIYORUZ"

Ercan Aslan ise "Önümüzden kaputun üzerinde birinin olduğu bir araba geçti. Sonra geri döndü. Tartıştılar, parasını almış herhalde. Parayı alan kişi aracı kullananmış. Diğeri de kaputa tutunarak durdurmaya çalışmış. İleride durdurunca kavga çıkmış. İki tarafı da tanımıyoruz" diye konuştu.

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(DHA)


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Ümraniye kaput

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