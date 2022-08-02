HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ümraniye'de ünlü işkembecide 'yanlış sipariş' kavgası! Sokağa taştı, yumruklar havada uçuştu

Ümraniye'de ünlü işkembecide 'yanlış sipariş' kavgası! Sokağa taştı, yumruklar havada uçuştu

02.08.2022 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümraniye'de ünlü işkembecide masasına yanlış sipariş getirildiğini iddia eden müşteri ve çalışanlar arasında tekme tokat kavga yaşandı. Sokağa taşan kavgada o anlar kameralara yansırken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Ümraniye'de ünlü işkembecide 'yanlış sipariş' kavgası! Sokağa taştı, yumruklar havada uçuştu

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Ümraniye Tepeüstü Mahallesi’ndeki ünlü bir işkembecide meydana geldi. İddiaya göre müşteri olarak işkembeciye gelen bir şahıs, çorba siparişi verdi. Bir süre sonra masaya gelen çorbanın yanlış olduğunu iddia eden müşteri, çalışana tepki gösterdi.

RESTORAN DIŞINA TAŞTI

Bunun üzerine ikili arasında başlayan tartışma küfürleşmeye dönünce olay büyüdü. Taraflar arasında kısa sürede tekme ve yumrukları kavgaya dönen olay restoran dışına taştı. Restoran dışına taşan kavgada tarafların tekme tokat kavgası kameralara yansıdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Screenshot_30

Screenshot_32

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi
Gerçek silahlarla savaş provası yaptılar!Gerçek silahlarla savaş provası yaptılar!
Son seçim anketinde ilk sıra şaşırttı: Ne AK Parti, ne CHP ne de İYİ Parti...Son seçim anketinde ilk sıra şaşırttı: Ne AK Parti, ne CHP ne de İYİ Parti...
Anahtar Kelimeler:
Ümraniye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Elinde altını olanlar dikkat!

Elinde altını olanlar dikkat!

Savaş uçakları peş peşe havalandı, tanklar sokaklara indi

Savaş uçakları peş peşe havalandı, tanklar sokaklara indi

Bakan Kurum duyurdu! 'Kira ve konut fiyatlarında düşüş olacak'

Bakan Kurum duyurdu! 'Kira ve konut fiyatlarında düşüş olacak'

Hocasının evine gitti, kabusu yaşadı! "Öpüşerek başlamalıyız"

Hocasının evine gitti, kabusu yaşadı! "Öpüşerek başlamalıyız"

Dana diliyle tüyler ürperten tehdit! "Av başladı"

Dana diliyle tüyler ürperten tehdit! "Av başladı"

Son ankette çarpıcı sonuçlar! Oylarda büyük değişiklik...

Son ankette çarpıcı sonuçlar! Oylarda büyük değişiklik...

İlginizi Çekebilir

Kendisiyle evlenip boşanmıştı! Cinsellik itirafı olay oldu

Kendisiyle evlenip boşanmıştı! Cinsellik itirafı olay oldu

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Bu özelliğini öğrenince daha çok seveceksiniz! Anında etki ediyor

Bu özelliğini öğrenince daha çok seveceksiniz! Anında etki ediyor

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.