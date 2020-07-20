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  4. Ümraniye'de vatandaşlar isyan etti: Bilhassa da geceleri oluyor

Ümraniye'de vatandaşlar isyan etti: Bilhassa da geceleri oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2020 10:02 | Son Güncelleme

Ümraniye'de mahalle sakinleri sokak içerisinde çok sayıda kaza meydana geldiğini ifade ederek yetkililerden yardım istedi. Market işletmecisi İskender Yalçın, "Set olmadığından insanlar hızlı geliyor ve kaza oluyor. Ben çok şahit oldum. Bilhassa da geceleri oluyor." diye konuştu.

Ümraniye'de vatandaşlar isyan etti: Bilhassa da geceleri oluyor

Ümraniye Altınşehir Mahallesi'nde iddiaya göre sıklıkla yaşanan trafik kazalarına mahalleli tepki gösterdi. Ceylan Sokak'taki mahalle sakinleri, sokak içerisinde sürekli trafik kazaları meydana geldiğini belirterek, bunun önüne geçilmesi konusunda yetkililerden yardım istedi.

'DENETİM YOK'

Mahalle sakini Hüseyin Dağlıca, "Sokaklar düzensiz. Geliş gidiş trafiği düzensiz. Caddelerimiz dar. Bunun yanında iş yeri potansiyeli çok büyük olan bir yer. Herkesin işi acil. Herkes bir an önce işe gitmek istiyor ve denetim yok" dedi.

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'SÜREKLİ KAZA OLUYOR'

Mehmet Büke de, "Sokağın başına set yaptılar ama buraya ışık yapmaları lazım. Sürekli kaza oluyor. Gece bilhassa arabalar burada cirit atıyor. Yukarıdan gelen araç bilmiyor burada set olduğunu." diye konuştu.

'BİLHASSA DA GECELERİ OLUYOR'

Sokak üzerinde market işleten İskender Yalçın, "Set olmadığından insanlar hızlı geliyor ve kaza oluyor. Ben çok şahit oldum. Bilhassa da geceleri oluyor. 'Buraya bir bariyer koyun' dedik, 'set koyun' dedik, seti sokağın başına koydular o da hiçbir etkisi yok. Genellikle sokağın başında oluyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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