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Ümraniye'de yol çöktü! Göçük altında kalanlar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 02:36 | Son Güncelleme

İstanbul Ümraniye'deki metro inşaatının yanındaki yol çöktü. Bölgede görev yapan 2 güvenlik görevlisinden haber alınamıyor. Göçüğün olduğu yere sevk edilen arama ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Çevreye doğalgaz kokusu yayılması üzerine vatandaşlar da sokağa döküldü.

Alınan bilgiye göre, Parseller Mahallesi Kesikkaya Caddesi'nde büyük bir gürültüyle çöküntü oldu.

Metro inşaat sahası yanındaki yolda yaşanan göçük sonrası 10 metre çapında, 7-8 metre derinliğinde çukur açıldı.

Çöküntünün meydana geldiği yerin yanında bulunan siteye ait güvenlik kulübesi de göçükte kaldı.

Ümraniye'de yol çöktü: 2 güvenlik görevlisi kayıp (1)

KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLADI

Kulübenin içindeki iki güvenlik görevlisinin göçük altında kalması üzerine arama kurtarma çalışmasına başlandı. Drone ile havadan görüntülenen göçük alanında itfaiye ve polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

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Ayrıca olay yerinde 112 Acil Servis ekibi de hazır bekletiliyor.

DOĞALGAZ KOKUSU YAYILDI

Öte yandan, çevreye doğalgaz kokusu yayılması üzerine vatandaşlar sokağa döküldü. Olay yerine çağrılan doğalgaz ekipleri caddedeki gaz akışını kesti.

(AA)


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