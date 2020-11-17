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  4. Ümraniye'de yolcu otobüsünde canlı bomba paniği! Kaymakamlıktan açıklama geldi

Ümraniye'de yolcu otobüsünde canlı bomba paniği! Kaymakamlıktan açıklama geldi

17.11.2020 23:18 | Son Güncelleme:
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Ümraniye'de yolcu otobüsünde canlı bomba paniği! Kaymakamlıktan açıklama geldi

Ümraniye Kaymakamlığı'ndan, bir firmaya ait şehirlerarası otobüs terminalinde yaşanan bomba paniğine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bugün saat 20.00 sıralarında, Alo 155 hattına yapılan bir ihbarda; ilçemiz Şerifali Mahallesindeki terminalde bulunan otobüsteki yolculardan birinin canlı bomba olabileceği bildirilmiştir." denildi.

"AKLİ DENGESİNİN YERİNDE OLMADIĞI ANLAŞILMIŞTIR"

Açıklamada, "İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan araştırmada; ihbar edilen şahsın Afyonkarahisar -1980 doğumlu (Z.Y.) olduğu tespit edilmiştir. Şahısla yapılan görüşmede bilincinin yerinde olmadığı, kaskı neden taktığına dair açıklama yapamadığı, ailesinden alınan bilgilere göre şahsın akli dengesinin yerinde olmadığı ve kafasına sürekli kask takarak dolaştığı anlaşılmıştır. Herhangi bir suç kaydı tespit edilemeyen şahsın, memleketine gitmek üzere yolcu otobüsüne bindiği ve ihbarın asılsız olduğu tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi. (DHA)

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