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  4. Ümraniye’deki 35 bin liralık motosiklet hırsızlığına ait görüntüler ortaya çıktı

Ümraniye’deki 35 bin liralık motosiklet hırsızlığına ait görüntüler ortaya çıktı

09.04.2021 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümraniye’de park halinde olan 35 bin lira değerindeki motosiklet, kimliği belirsiz 3 kişi tarafından çalındı. Şüpheli şahısların motosikleti çaldığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Ümraniye Armağanevler Mahallesi’nde saat 05.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, motosikletin sahibi Emre Gömürlü, kısıtlama saatinin yaklaşmasıyla birlikte 35 bin lira değerindeki motosikletini evinin önündeki alana park etti. Sabah uyandığında motosikletinin yerinde olmadığını gören Gömürlü, durumu polis ekiplerine bildirdi. Çevrede yapılan araştırmalar sonrası hırsızlık anına dair kayıtların olduğu güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, sokağa giriş yapan 3 kişiden 2’sinin üzeri branda ile örtülü motosiklete yöneldiği, diğer 1 kişinin ise sokakta gözcülük yaptığı ve şüpheli şahısların motor üzerindeki brandayı çıkartıp çöpe attıktan sonra motosikleti sürükleyerek uzaklaştığı görülüyor.

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Ümraniye

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