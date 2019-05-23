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Ümraniye Kapalı Cezaevi’nde yangın paniği

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2019 12:01 | Son Güncelleme

Ümraniye T Tipi Kapalı Cezaevi’nde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Ümraniye T Tipi Kapalı Cezaevi’nde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın cezaevindeki görevliler tarafından söndürülürken olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi.
Ümraniye T Tipi Kapalı Cezaevi’nde saat 11:00 sularında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın sebebiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangından ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Küçük çaplı olduğu öğrenilen yangın, cezaevi görevlileri tarafından söndürüldü. Daha sonra itfaiye ekipleri tarafından duman tahliyesi yapıldı.

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