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Ümraniye Millet Bahçesi’nde Atlı Polis Timleri korona denetimi yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2020 09:58 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Atlı Polis Timleri Ümraniye Millet Bahçesi’nde korona virüs denetimi gerçekleştirdi.Atlı polis ekipleri vatandaşlara sosyal mesafe, maske ve hijyen konularında bilgiler aktardı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Atlı Polis Timleri Ümraniye Millet Bahçesi’nde korona virüs denetimi gerçekleştirdi.
Atlı polis ekipleri vatandaşlara sosyal mesafe, maske ve hijyen konularında bilgiler aktardı. Vatandaşlara korona önlemlerinin yanı sıra son günlerde artan orman yangınları konusunda ormanlık alanlarda mangal ve semaver yakılmamasının gerekliliği anlatıldı. Millet bahçesinde bulunan vatandaşlara, özellikle çocuklara atları sevmelerine ve fotoğraf çektirmelerine izin verildi.
Atlı Polis Timi’nde görevli polis memuru Güneş Abiş, "Bugünkü devriye noktamız Ümraniye Millet Bahçesi, vatandaşlarımıza maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında uyarılarda bulunuyoruz. Özellikle son zamanlarda artan orman yangınlarından dolayı mangal ve ateş yakmamaları konularında uyarılarda bulunuyoruz. Devriye görevimiz gün boyu devam edecek" dedi.
Millet Bahçesi’ne gezmeye gelen vatandaş Mehmet Kaya ise, "Gerçekten güzel bir uygulama olmuş hem bahçeye renk katmış hem de dikkat çekici olmuş. İnşallah diğer millet bahçelerinde de bu tarz uygulamaların arttığını görürüz" diye konuştu.

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