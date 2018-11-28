Ümraniye Tantavi Tüneli'nde kaza: 1 yaralı

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, (DHA) ÜMRANİYE Tantavi Tüneli'nde 2 aracın karıştığı kazada 1 sürücü yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken Üsküdar istikametine trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaza saat 09.00 sıralarında Şile Yolu Tantavi Tüneli Üsküdar istikametinde meydana geldi. 34 BJT 587 plakalı otomobil sürücüsü Birsen Başaran, önünde seyreden 34 RL 9941 plakalı araca arkadan çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kaza nedeniyle bir şerit trafiğe kapatıldı. Kazada hafif yaralanan sürücü Başaran ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Kaza yapan araçlar çekici tarafından yol kenarına alındıktan bir süre sonra kaldırıldı. Araçlar kaldırıldıktan sonra yol tekrar normal seyrine döndü.

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