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ÜMRANİYE TEM BAĞLANTI YOLUNDA OTOBÜS KAZASI: 1 ÖLÜ, 15 YARALI (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 08:30 | Son Güncelleme

  Ümraniye TEM Bağlantı Yolu, Kuzey Marmara Otoyolu sapağında otomobil yolcu otobüsüne çarptı.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,(DHA)
Ümraniye TEM Bağlantı Yolu, Kuzey Marmara Otoyolu sapağında otomobil yolcu otobüsüne çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi yaralandı. İddialara göre kaza saat 07.00 sıralarında sapağı kaçıran otomobil geri geri gelmeye başladı. Aracın geri geldiğini fark edemeyen otobüs şoförü otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs devrildi. Otomobilin içindeki bir kişi hayatını kaybederken, otobüste bulunan 15 kişi ise yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis güvenlik önlemi alırken, trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Kaza yapan araçları kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Görüntü dökümü:
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-Olay yeri
-Yaralılarla röp
-Polis ekipleri
-Genel ve detaylar

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fotoğraflar//Ümraniye TEM Bağlantı Yolunda otobüs kazası: 1 ölü, 15 yaralı (1)fotoğraflar//Ümraniye TEM Bağlantı Yolunda otobüs kazası: 1 ölü, 15 yaralı (1)
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