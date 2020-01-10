HABER
  4. Ümraniye TEM Otoyolu'nda feci kaza: 2 ölü

Ümraniye TEM Otoyolu'nda feci kaza: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 20:08 | Son Güncelleme

TEM Otoyolu Ümraniye mevkiinde emniyet şeridindeki minibüse çarpan motosiklet savrularak özel halk otobüsünün altına girdi.

Cengiz ÇOBAN- İsa ALMAÇAYIR İSTANBUL,(DHA)-TEM Otoyolu Ümraniye mevkiinde emniyet şeridindeki minibüse çarpan motosiklet savrularak özel halk otobüsünün altına girdi. Güvenlik kamerasına yansıyan feci kazada Çağan ve Dilek Dereli Çokcan öldü.
Kaza, saat 11.00 sıralarında Ümraniye TEM Otoyolu, Elmalı Mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametinde giden 34 LC 9784 plakalı motosiklet, arızalandığı için emniyet şeridinde duran 34 RS 3954 plakalı minibüse çarptıktan sonra yola savruldu. Bu sırada motosiklet, sağ şeritte ilerleyen 34 LC 9784 plakalı özel halk otobüsün önüne devrildi. Otobüs, sürücü frene basmasına rağmen motosikleti metrelerce aracın altında sürükledi. Güvenlik kamerasına yansıyan feci kazada motosikletteki eş oldukları öğrenilen Çağan ve Dilek Dereli Çokcan öldü. Kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik durma noktasına geldi.

MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ KONUŞTU
Arızalandığı için emniyet şeridinde bekleyen minibüsün sürücüsü Mehmet Budak "Minibüs arızalanınca emniyet şeridine çekerek, kaputu açmıştık. Motosiklet bize çarptıktan sonra otobüsün altında kaldı" diye konuştu.

KAZA ANI KAMERADA
2 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletin minibüse çarptıktan sonra otobüsün altına girdiği görülüyor.

CENAZELER KALDIRILDI
Çağan ve Dilek Dereli Çokcan'ın cenazeleri olay yeri ve savcının incelemesinin ardından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Dilek Dereli Çokcan'ın Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'nin doğumhane kliniğinde ebe olarak çalıştığı, eşi Çağan Çokcan'ın da medical ürün uzmanı olduğu öğrenildi.
Çiftin ayrıca bir çocuk sahibi olduğu öğrenildi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREmeklilik, ek gösterge, EYT! Bakan duyurdu...Emeklilik, ek gösterge, EYT! Bakan duyurdu...
IŞİD Yüzünden Dağılan Ezidi Aile Beş Yıl Sonra Almanya'da BuluştuIŞİD Yüzünden Dağılan Ezidi Aile Beş Yıl Sonra Almanya'da Buluştu
ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Ankara'daABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Ankara'da
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

MasterChef Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik lüks evini anlattı

MasterChef Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik lüks evini anlattı

İran'dan Trump'a 'tokatlı' mesaj

İran'dan Trump'a 'tokatlı' mesaj

Irak'tan Washington'a flaş talep

Irak'tan Washington'a flaş talep

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

'Cuma namazı kısalıyor mu?' haberlerine müftülükten açıklama

'Cuma namazı kısalıyor mu?' haberlerine müftülükten açıklama

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Kayseri'deki askeri birlikte şok olay! Askere hapis cezası

Kayseri'deki askeri birlikte şok olay! Askere hapis cezası

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

2020 hac kuraları çekildi!

2020 hac kuraları çekildi!

Ümraniye'deki sokak ortasındaki cinayet kamerada!

Ümraniye'deki sokak ortasındaki cinayet kamerada!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yılbaşı gecesi çekilen görüntüler büyük tepki çekmişti! Sorguda reddetti ama...

Yılbaşı gecesi çekilen görüntüler büyük tepki çekmişti! Sorguda reddetti ama...

Adana Valiliği duyurdu: O öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı

Valilik duyurdu: O öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı

Değeri yaklaşık 200 milyon dolar! Mega yat Marmaris'te

Değeri yaklaşık 200 milyon dolar! Mega yat Marmaris'te

Son dakika: Kağıthane'de komşu kavgası! Silah kabzasıyla saldırdı

İstanbul'da komşu kavgası!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Görkem Sertaç Göçmen açıklaması

Aracını kalabalığın üzerine sürmüştü! Başsavcılık'tan açıklama

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Kaybolan 3 vatandaşımızın yeri tespit edildi

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Kaybolan 3 vatandaşımızın yeri tespit edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.