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Ümraniye TEM Otoyolu'nda kaza yapan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 13:57 | Son Güncelleme

ÜMRANİYE TEM Otoyolu'nda bariyerlere çarpan otomobil ikiye bölündü.

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, (DHA)ÜMRANİYE TEM Otoyolu'nda bariyerlere çarpan otomobil ikiye bölündü. Kaza yapan otomobildeki bir kişi ölürken iki kişi yaralandı.
Kaza saat 13.00 sıralarında Ümraniye TEM Otoyolu Çavuşbaşı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ankara istikametinde giden otomobil bariyerlere çarptı. Araç çarpmanın etkisiyle ikiye bölündü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede otomobilde bulunan bir kişinin öldüğü iki kişinin de yaralandığı belirlendi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

(FOTOĞRAFLI)

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