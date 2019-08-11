HABER

Ümraniye TEM Otoyolunda trafik kazası: 3 yaralı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 17:06 | Son Güncelleme

ÜMRANİYE Çamlıca Gişelerini geçtikten sonra kontrolden çıkan minibüs, aydınlatma direğine çarptı.

Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,(DHA)-ÜMRANİYE Çamlıca Gişelerini geçtikten sonra kontrolden çıkan minibüs, aydınlatma direğine çarptı. Araçta sıkışan şoför ile yanında bulunan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 15:00 sıralarında Ümraniye Çamlıca Gişelerini geçtikten sonra meydana geldi. Orta şeritte ilerleyen Sefer Ülger yönetimindeki minibüs, bir anda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araçta sürücü Ülger ve yanındaki Soner Avcı sıkıştı. Aracın arkasında bulunan Ertan Ülgen ise çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkartıldı. Olay yerine çok sayıda İtfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sürücü Ülger ile yanındaki Avcı'yı sıkıştığı yerden çıkarttı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların kestikleri kurbanı eve götürürken kaza yaptıkları ve kazayla birlikte kurban etlerinin yola savrulduğu görüldü. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Görgü tanığı Adem Özdeniz, "Kaza yapan minibüs önümdeki siyah aracın önünde seyir ediyordu. Birden orta şeritten sağ tarafa doğru geçti ve vurdu. Takla attı. Biz hemen durduk zaten. Tabi aydınlatma diğerine vurdu. İlk müdahaleyi yaptık hemen aracı düz çevirdik. Sonra ambulans ve polisler geldi. Araçta sürücü dahil üç kişilerdi." dedi. Kaza sebebiyle bölgede çift yönlü trafik kuyruğu oluştu. Kazanın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

PARTNER Ünlü oyuncu herkesin ortasında aşka geldi! Jakuzinin içinde... Ünlü oyuncu herkesin ortasında aşka geldi! Jakuzinin içinde...
Eren Bülbül'ün ailesinin buruk bayramıEren Bülbül'ün ailesinin buruk bayramı
Kadıköy drift yapan sürücü ile polis arasındaki kovalamaca kamerada Kadıköy drift yapan sürücü ile polis arasındaki kovalamaca kamerada 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da hareketlilik! Mahalle bekçisi ateş ederek durdurdu

İstanbul'da hareketlilik! Mahalle bekçisi ateş ederek durdurdu

Babasını trans bireyin evinde öldürmüştü! Yeni gelişme

Babasını trans bireyin evinde öldürmüştü! Yeni gelişme

İmamoğlu uyardı: Suç işlemek anlamına geliyor

İmamoğlu uyardı: Suç işlemek anlamına geliyor

Adana'da çok acı olay... Annenin feryadı yürek yaktı

Adana'da çok acı olay... Annenin feryadı yürek yaktı

Mayolu poz verdi! Basenleri gündem oldu

Mayolu poz verdi! Basenleri gündem oldu

50 bin lira harcadı! Tam 10 yıldır topluyor

50 bin lira harcadı! Tam 10 yıldır topluyor

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Yüzyıllardır oradaydılar! İki mahalle başka yere taşınıyor

Yüzyıllardır oradaydılar! İki mahalle başka yere taşınıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Teslim olan terörist anlattı: İşkence ve infazlar başladı

Teslim olan terörist anlattı: İşkence ve infazlar başladı

Eren Bülbül'ün ailesinin buruk bayramı

Eren Bülbül'ün ailesinin buruk bayramı

İstanbul'da korkunç olay! Dengesini kaybetti, metrobüsün altında kaldı

İstanbul'da korkunç olay! Dengesini kaybetti, metrobüsün altında kaldı

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de korkutan deprem

İstanbul'da minibüs takla attı: Yaralılar var

İstanbul'da minibüs takla attı: Yaralılar var

Son dakika! İstanbul Pendik'te orman yangını!

İstanbul'da orman yangını!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.