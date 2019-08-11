Ümraniye TEM Otoyolunda trafik kazası: 3 yaralı (2)

Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,(DHA)-ÜMRANİYE Çamlıca Gişelerini geçtikten sonra kontrolden çıkan minibüs, aydınlatma direğine çarptı. Araçta sıkışan şoför ile yanında bulunan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 15:00 sıralarında Ümraniye Çamlıca Gişelerini geçtikten sonra meydana geldi. Orta şeritte ilerleyen Sefer Ülger yönetimindeki minibüs, bir anda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araçta sürücü Ülger ve yanındaki Soner Avcı sıkıştı. Aracın arkasında bulunan Ertan Ülgen ise çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkartıldı. Olay yerine çok sayıda İtfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sürücü Ülger ile yanındaki Avcı'yı sıkıştığı yerden çıkarttı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların kestikleri kurbanı eve götürürken kaza yaptıkları ve kazayla birlikte kurban etlerinin yola savrulduğu görüldü. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.