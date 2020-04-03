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Ümraniye TEM'de otomobil alev alev yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2020 08:44 | Son Güncelleme

Ümraniye TEM Otoyolunda içinde 1'i çocuk 3 kişinin bulunduğu otomobil alev alev yandı. Araçtakiler otomobilden son anda inerek kurtulurken, otomobil büyük çapta hasar oluştu.

Olay saat 07.40 sıralarında Ümraniye TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Tuncay Yiğit'in kullandığı otomobilden bir anda alevler yükselmeye başladı. Yiğit otomobili emniyet şeridine çekerek araçtakileri dışarı çıkardı. Alevler kısa sürede otomobilin tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobildeki yangın söndürüldü. Otomobilde büyük çapta hasar oluştu.

Otomobil sürücü Tuncay Yiğit "TEM'de seyir halinde ilerliyordu, bir anda alev aldı. Abim ve çocuk vardı araçta. Hemen sağa çekerek durdum. Yangın söndürme tüpleriyle müdahale ettik ama başarılı olamadık "diye konuştu.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ümraniye TEM yangın

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